پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت کشور گفت: با همکاری استانداران در سراسر کشور، طرح «هزار میدان، هزار بازار» برای عرضه کالا با قیمت مناسب و حمایت از مشاغل خرد در حال اجراست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما,؛ دومین نشست خبری علی زینی وند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور برگزار شد.
علی زینی وند درباره حضور مردم در میدان ها گفت: مردم با هر قشر و سلیقه و شغلی دوشادوش رزمندگان از یک موقعیت حساس و کشور دفاع میکنند.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه دربارهی کارنامه وزارت کشور گفت: از زمان آتش بس، در توصیف این شرایط، همچنان رزمندگان امادگی خود را تقویت و حفظ کردند، اما آنچه که ما میتوانیم بگوییم آمادگی نیروهای مسلح از زمان جنگ رمضان بیشتر است و مردم همچنان پر نشاطتر در میدان ها حضور دارند.
وی افزود: انسجام ملی و نخبگانی اهداف ما است. ارتباط وزیر کشور با استانها و احزاب و فرمانداران سراسر کشور این انسجام بخشی به بهترین شکل انجام شده است.
سخنگوی وزارت کشور گفت : وضع ثبات در مرزها امسال به مراتب بهتر از سال های قبل است و گزارش نگران کنندهای از امنیت مرزها نداریم.
وی ادامه داد: از منابع مالی در اختیار وزیر کشور، ۲۳٫۷ همت برای کمک به شهرداریها اختصاص داده شده که به رنگ و روی شهرها برسند.
سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: از مجموع واحدهای مسکونی آسیبدیده در جنگ اخیر، ۷۸۳۳۰ واحد خسارت جزئی، ۸ هزار و ۱۳۴ واحد خسارت اساسی و دو هزار و ۵۲۹ واحد تخریب کامل داشتهاند.
زینیوند ادامه داد: بسیاری از استانها بدون انتظار برای بودجه دولتی و با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و اختیارات استانی روند بازسازی را با سرعت پیش بردهاند؛ چنانکه در قم بخش عمده واحدهای خسارتدیده اکنون در آستانه اتمام است.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه، تاکید کرد: ستاد اربعین تشکیل شده و بر طبق زمانبندی کارها در حال انجام است.
وی اظهار کرد: با همکاری استانداران در سراسر کشور، طرح «هزار میدان هزار بازار» برای عرضه کالا با قیمت مناسب و حمایت از مشاغل خرد در حال اجراست.
زینیوند بیان کرد: روند اجرای پروژههای عمرانی و مدیریت امور کشور با هماهنگی ارکان دولت و با محوریت رئیسجمهور، معاون اول و وزیر کشور بهصورت عادی و منسجم ادامه دارد و هیچگونه خلل یا نارسایی در اداره امور کشور وجود ندارد.
سخنگوی وزارت کشور درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، گفت: مردم به شایعات و اخبار توجه نکنند؛ منتظریم جنگ تمام شود تا تقویم انتخابات را اعلام کنیم.