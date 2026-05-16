معاون تربیت‌بدنی و سلامت با تأکید بر این‌ که «سلامت بدون مشارکت همگانی محقق نمی‌شود»، از اجرای گسترده برنامه‌های هفته سلامت در مناطق آموزشی کشور خبر داد و گفت: در راستای توسعه عدالت تربیتی و ارتقای زیرساخت‌های سلامت دانش‌آموزی، نزدیک به هزار اتاق بهداشت در مدارس کشور افتتاح خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمد جعفری صبح امروز در آیین گرامیداشت هفته سلامت که در سالن همایش اداره کل شهرستان‌های استان تهران برگزار شد، با تبریک هفته سلامت و قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی، بر نقش محوری آموزش‌وپرورش در نهادینه‌سازی سبک زندگی سالم و فعال تأکید کرد.

وی با اشاره به همراهی وزارت بهداشت، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر نهاد‌های همکار، گفت: حوزه تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش تلاش کرده است با طراحی یک الگوی مفهومی مبتنی بر اسناد بالادستی، تمامی ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی و تربیتی را در مسیر ارتقای سلامت دانش‌آموزان به‌کار گیرد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت در ادامه افزود: در این الگو، برنامه‌هایی همچون سفیران سلامت، پایگاه‌های تغذیه سالم، طرح‌های غربالگری، بهداشت دهان و دندان، طرح ماهر، شبکه ملی یادگیری و میدان پویا به‌عنوان ابزار‌های مؤثر ارتقای سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان تعریف شده‌اند.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با بیان این‌که ستاد اجرایی هفته سلامت با هماهنگی وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها تشکیل شده است، اظهار کرد: شیوه‌نامه جامع برنامه‌های هفته سلامت به ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها ابلاغ شده و از ظرفیت کارشناسان، متخصصان و پیشکسوتان حوزه سلامت برای نظارت، هم‌افزایی و ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه‌ها استفاده شده است.

وی همچنین از تولید گسترده محتوای رسانه‌ای شامل تیزر، پوستر، کلیپ و پیام‌های آموزشی برای آگاهی‌بخشی عمومی خبر داد و گفت: امسال حداقل پنج برنامه شاخص در هر یک از مناطق آموزشی کشور برگزار می‌شود.

جعفری شعار هفته سلامت امسال را «همه با هم برای سلامت و امنیت با تکیه بر دانش» عنوان کرد و افزود: این شعار بر سه محور اساسی استوار است؛ نخست اینکه سلامت بدون مشارکت مردم شکل نمی‌گیرد، دوم اینکه امنیت بدون جامعه سالم پایدار نخواهد ماند و سوم اینکه دانش، زیربنای تحقق سلامت و امنیت است.

وی با تأکید بر این‌که «مدرسه قلب تپنده سلامت و امنیت در ایران اسلامی است»، به تشریح برنامه‌های روزشمار هفته سلامت پرداخت و گفت:روز نخست هفته سلامت با محور “سلامت و امنیت خانواده و جوانی جمعیت” در سراسر کشور برگزار شد و برنامه “صبح و نشاط، میدان پویا، خانواده پویا” نیز از شبکه سه سیما پخش شد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت ادامه داد: برگزاری ۳۲ وبینار تخصصی آموزشی، اجرای برنامه‌های خودمراقبتی در قالب طرح‌های دادرس و ماهر، استقرار کلینیک‌های سیار دندانپزشکی با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، اجرای برنامه‌های محیط‌زیستی و کاشت نهال امید از جمله مهم‌ترین برنامه‌های هفته سلامت است.

وی همچنین از افتتاح نزدیک به هزار اتاق بهداشت در مدارس کشور خبر داد و گفت: این اقدام در راستای توسعه عدالت تربیتی، بهینه‌سازی فضا‌های سلامت‌محور و تحقق تأکیدات رئیس‌جمهور در حوزه کیفیت‌بخشی آموزشی انجام می‌شود.

جعفری در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز، فرهنگیان، شهدای سلامت و امنیت و جانبازان دفاع مقدس، تصریح کرد: امنیت، آرامش و سلامت امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهدا و جانبازانی است که جان خود را برای دفاع از ایران اسلامی تقدیم کردند.