فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۳۰کیسه کود شیمیایی فاقد مجوز به وزن ۳۰۰ کیلوگرم و به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،سرهنگ "محمدرضا یاری" اظهار داشت: ماموران انتظامی کرمانشاه حین گشت زنی در انبار یکی از تعاونی‌های ترمینال شهید کاویانی یه دپوی تعدادی کیسه مشکوک و بررسی‌های لازم را به عمل آوردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی‌های انجام گرفته از انبار مذکور، ۳۰کیسه کود شیمیایی خارجی فاقد مجوز به وزن ۳۰۰ کیلوگرم و به ارزش یک میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال، کشف کردند.

سرهنگ یاری همچنین از دستگیری یک نفر در این راستا و معرفی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم خبر داد.