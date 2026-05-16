معاون استاندار سمنان از نظارت جدی بر حسن اجرای قانون تغییر ساعت کار و خاموشی دستگاه های سرمایشی پس از پایان کار ادارات خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان گفت: در صورت روشن ماندن دستگاه های سرمایشی ادارات پس از پایان ساعت کار ، مدیر نمره منفی ارزیابی دریافت می کند.

از امروز ساعت آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی استان سمنان از ساعت ۷ تا ۱۳ اعلام شده و روز‌های پنجشنبه تعطیل خواهد بود.

ساعت کار بر اساس بخشنامه شماره ۸۸۴۸ از تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی برای روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۳ تعیین شده و مابقی ساعات موظفی به صورت دورکاری انجام خواهد شد.

فعالیت بانک‌ها روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ تعیین می‌شود و برای روز‌های تعطیل پنج‌شنبه، شعب کشیک بانک‌ها فعال خواهند بود.