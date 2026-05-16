مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه نبود اینترنت و بیمه تامین اجتماعی از جمله مشکلات هنرمندان صنایع‌دستی است، گفت: برای حل این مشکل نیاز است که ادارات دیگر نیز همکاری‌های لازم را داشته باشند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد دهقان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی به همراه مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و علی دهقانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از نمایشگاه عرضه محصولات مشاغل خانگی شامل تولیدات صنایع‌دستی، کشاورزی و ... با عنوان هزار میدان هزار بازار در فرهنگسرای آپادانا ارومیه بازدید کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی در این بازدید اظهار کرد: علاوه بر ارزش فرهنگی، رونق صنایع‌دستی می‌تواند تاثیرات اقتصادی گسترده‌ای نیز داشته باشد، توسعه این صنعت می‌تواند منجر به اشتغال‌زایی پایدار، کاهش مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها و حمایت از جوامع محلی شود.

محمد دهقان تصریح کرد: از سوی دیگر، افزایش تولید و صادرات صنای‌دستی، علاوه بر تقویت اقتصاد ملی، موجب معرفی فرهنگ و هنر آذربایجان غربی در سطح ملی و بین‌المللی خواهد شد.

او با بیان اینکه با شناسایی مشکلات هنرمندان صنایع‌دستی و مشاغل خانگی، اقدامات لازم برای حمایت از آنها و توسعه این صنعت در حال انجام است، گفت: برگزاری نمایشگاه‌ها گامی مثبت برای شناساندن این هنر و بازاریابی و ایجاد اشتغال است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در این بازدید اظهار کرد: به‌مناسبت روز مشاغل خانگی نمایشگاه عرضه محصولات مشاغل خانگی شامل تولیدات صنایع‌دستی، کشاورزی و ... با عنوان هزار میدان هزار بازار با همکاری اداره‌کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی در فرهنگسرای آپادانا ارومیه برپا شده است.

مرتضی صفری با بیان اینکه این نمایشگاه دارای بیش از ۱۶ غرفه است، گفت: بانوان هنرمند و فعال مشاغل خانگی استان در رشته‌های گلیم‌بافی، چرم‌دوزی، معرق و منبت چوب، دست‌دوزی‌های سنتی، سرامیک، تولیدات کشاورزی، غذای خانگی و ... تولیدات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده‌اند.

او با بیان اینکه نبود اینترنت و بیمه تامین اجتماعی از جمله مشکلات هنرمندان صنایع‌دستی است، تصریح کرد: برای حل این مشکل نیاز است که ادارات دیگر نیز همکاری‌های لازم را داشته باشند و همچنین برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در مکان‌های پرتردد مرکز شهر می‌تواند زمینه فروش تولیدات صنایع‌دستی را فراهم کند.