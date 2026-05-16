صبح امروز شاخص کیفی هوا در ۱۰ شهر خوزستان در وضعیت نارنجی آلودگی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه (۲۶ اردیبهشت) در شهرهای هندیجان ۱۴۲، شوشتر و شوش ۱۳۶، اهواز ۱۳۵، هویزه ۱۳۱، کارون ۱۲۰، مسجدسلیمان ۱۱۴، دزفول و خرمشهر ۱۱۳ و اندیمشک ۱۰۹ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس (نارنجی) است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.