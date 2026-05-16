

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از امروز (۲۶ اردیبهشت) در بندرانزلی آغاز شد و تا ۱۵ خردادماه در این شهر ادامه خواهد داشت.

تیم ملی تیراندازی با کمان قرار است ۱۶ خردادماه راهی ترکیه شود و در مسابقات کاپ جهانی آنتالیا شرکت کند.

اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح زیر است:

کامپوند بانوان:

۱. شیوا بختیاری

۲. فاطمه باقری

۳. بیتا عاشق زاده

۴. گیسا بایبوردی

کامپوند مردان :

۱. آرمین پاکزاد

۲. علی هلالیان

۳. فرهنگ خداپرست

۴. میلاد رشیدی

ریکرو بانوان:

۱. مبینا فلاح

۲. ریحانه زارع

۳. مبینا ملاجعفری

۴. سارا بابایی

ریکرو مردان :

۱. محمدحسین گلشنی

۲. رضا شبانی

۳. صادق اشرفی

۴. محمدطا‌ها صفری