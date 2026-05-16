کادر فنی اسامی ۱۶ کماندار دعوت شده به اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان از امروز (۲۶ اردیبهشت) در بندرانزلی آغاز شد و تا ۱۵ خردادماه در این شهر ادامه خواهد داشت.
تیم ملی تیراندازی با کمان قرار است ۱۶ خردادماه راهی ترکیه شود و در مسابقات کاپ جهانی آنتالیا شرکت کند.
اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح زیر است:
کامپوند بانوان:
۱. شیوا بختیاری
۲. فاطمه باقری
۳. بیتا عاشق زاده
۴. گیسا بایبوردی
کامپوند مردان :
۱. آرمین پاکزاد
۲. علی هلالیان
۳. فرهنگ خداپرست
۴. میلاد رشیدی
ریکرو بانوان:
۱. مبینا فلاح
۲. ریحانه زارع
۳. مبینا ملاجعفری
۴. سارا بابایی
ریکرو مردان :
۱. محمدحسین گلشنی
۲. رضا شبانی
۳. صادق اشرفی
۴. محمدطاها صفری