هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران که از امروز به صورت رسمی آغاز به کار کرد، تا دوم خردادماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نمایشگاه کتاب تهران که هر سال در همین ایام برگزار میسد و به جهت جذب مخاطب، از نمایشگاههای قابل تأمل در حوزه نشر بود، امسال به دلیل شرایط خاص کشور قرار است به صورت مجازی برگزار شود.
نمایشگاه کتاب تهران پیش از این نیز تجربه برگزاری به صورت مجازی را داشت؛ رویدادی که از دوران کرونا آغاز و در سالهای بعد همزمان با نمایشگاه فیزیکی، در بستر فضای مجازی نیز برپا شد و به گفته مسئولان و با استناد به میزان خرید مخاطبان، توانسته خود را به تثبیت برساند. به گفته کارشناسان؛ برگزاری نمایشگاه در چنین قالب و بستری، میتواند قدمی موثر برای حرکت در زمینه عدالت فرهنگی و توسعه ویترین کتاب در سراسر کشور باشد؛ آن هم در شرایطی که عمده کتابفروشیها در کلانشهرها به ویژه در پایتخت متمرکزاند.
در هفتمین دوره از این نمایشگاه، تعداد دو هزار و ۲۹۶ ناشر داخلی و ۱۹ ناشر خارجی حضور دارند و آثار خود را عرضه میکنند. آثار ناشران داخلی بازه حدود پنج سال را شامل میشود؛ یعنی از سال ۱۴۰۰ تا برخی از آثار منتشر شده در فروردین سال ۱۴۰۵. برخی از ناشران در نظر گرفتن این بازه زمانی را اندک میدانند و عنوان کردهاند که نمایشگاه میتوانست با در نظر گرفتن بازه زمانی مثلاً ۱۰ ساله هم ویترین خود را متنوع میکرد و هم میشد از این طریق، کمکی به اقتصاد نشر کرد.
در بخش بینالملل نیز کتابهای منتشر شده از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶ در دسترس علاقهمندان قرار خواهد گرفت. ناشران و پلتفرمهای فعال در حوزه نشر دیجیتال نیز در این دوره از نمایشگاه حضور دارند و کتابهای الکترونیک و صوتی منتشر شده از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ را عرضه میکنند.
بنا به گفته مسئولان؛ هر کد ملی میتواند با ثبت سفارش از ۲۵ درصد تخفیف خرید بهرهمند شود. کتابها به صورت رایگان برای مخاطب ارسال خواهد شد. در این دوره طرحی به یاد کودکان میناب راهاندازی شده تا تمامی کتابهای کودک به صورت رایگان برای ناشر و مخاطب ارسال شود. ناشران موظفاند کتابهای خریداری شده را حداکثر تا ۴۸ ساعت بستهبندی و در اختیار شرکتهای پست قرار دهند. برای تسهیل امور؛ ۲۲ واحد ثابت و سیار در مناطق پرتراکم تهران نیز در نظر گرفته شده تا خدماترسانی تسریع شود.
کتابهای منتشرشده در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با ۱۰ درصد تخفیف ناشر و ۱۰ درصد یارانه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عرضه میشوند. کتابهای سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ شامل ۲۵ درصد تخفیف و ۱۰ درصد یارانه خواهند بود؛ و آثار منتشرشده بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ نیز با ۵۰ درصد تخفیف ناشر به مخاطبان ارائه میشوند.
در بخش کتاب دیجیتال نیز، آثاری که در بازه زمانی یاد شده (یعنی از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵) مجوز رسمی دارند، از یارانه کتاب بهرهمند خواهند شد و پلتفرم، موظف است تا ۲۴ ساعت دسترسی به کتاب الکترونیک و یا صوتی خریداری شده را در قالب ووچر یا لینک مستقیم در اختیار خریدار قرار دهد.
علاقهمندان برای خرید آثار مورد نظر خود میتوانند با مراجعه به http://book.icfi.ir و ثبت سفارش، کتابهای خود را به صورت رایگان تحویل بگیرند.
خرید از هفتمین دوره از نمایشگاه مجازی کتاب تهران به صورت ۲۴ ساعته است. پشتیبانی نمایشگاه نیز به صورت شبانهروزی فعال خواهد بود.
نمایشگاه مجازی کتاب تهران که از ساعت ۱۰ صبح امروز، آغاز شد تا ۲ خرداد با شعار «بخوانيم برای ايران» در نشانی book.icfi.ir ادامه دارد