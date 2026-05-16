به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، با افزایش مطالبات شهروندان و چالش‌های جاری در مسیر حمل‌ونقل عمومی استان البرز، بازرس کل قضایی استان البرز در سفری میدانی از خط متروی کرج هشتگرد بازدید کرد. این بازدید با هدف بررسی وضعیت موجود و ریشه‌یابی گلوگاه‌های اجرایی انجام شد، که فرآیند رفع مشکلات این خط از حالت «وعده» به مرحله «اقدام عملی» انتقال یابد.

خط متروی کرج هشتگرد که قرار است شریان حیاتی تردد در این محور پرتردد باشد، اکنون با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده دست‌وپنجه نرم می‌کند که مانع از بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های آن شده است.





بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مشکلات این خط را می‌توان در چهار محور اصلی دسته‌بندی کرد:

نخست، پیچیدگی‌های حقوقی که همچنان گریبان‌گیر طرح های توسعه و عملیاتی این خط است. دوم، ابهام در تعیین نهاد بهره‌بردار؛ مسئله‌ای که باعث عدم شفافیت در مسئولیت‌پذیری و مدیریت مستقیم خط شده است. سوم، عدم رعایت فواصل زمانی استاندارد بین حرکت قطار‌ها که باعث سردرگمی مسافران و کاهش کیفیت خدمات‌رسانی شده است؛ و در نهایت، فقدان سیستم حمل‌ونقل مکمل؛ به ویژه در ایستگاه‌های کلیدی مانند ایستگاه «شهید سلیمانی» در شهر جدید مهستان که به دلیل نبود سرویس‌های اتوبوسرانی و تاکسی، عملاً ارتباط ایستگاه با مناطق مسکونی قطع شده است.

بازدید بازرس کل قضایی، اقدامی مهم برای دستگاه‌های اجرایی استان بود، اقدامی مبنی بر اینکه نظارت قضایی بر چالش‌های زیرساختی، اکنون وارد فاز عملیاتی شده است.

انتظار می‌رود در پی این بازدید، با رفع موانع حقوقی و تعیین دقیق مسئولیت‌ها، نه تنها نظم حرکت قطار‌ها اصلاح شود، بلکه شبکه حمل‌ونقل عمومی پیرامون ایستگاه‌ها نیز برای تسهیل تردد شهروندان بازسازی شود.