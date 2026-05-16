به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، همزمان با گرامیداشت هفته هلال احمر، جمعیت هلال احمر شهرستان اشکذر کاروان سلامت در روستای شرب العین در بخش خضرآباد بر پا و در مدت یک روز همه‌ی، بیماران مراجعه کننده در این روستا را به طور رایگان ویزیت کرد.مدیر جمعیت هلال احمر شهرستان اشکذرگفت :با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به عموم مردم کاروان سلامت به این روستا سفر کرد.

پیشداد افزود: این کاروان شامل خدمات بهداشتی و درمانی در قالب پزشک عمومی، پزشک متخصص قلب و عروق، داخلی و ارائه خدمات روانشناسی و فضای دوستدار کودک بوده است.