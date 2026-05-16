سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای کلیه مشمولان غایب و غیر غایب متولد سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۷ را برای تعیین وضعیت خدمتی خود فراخواند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد: طبق سنوات قبل، کلیه مشمولان غایب و غیر غایب متولد سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۷ باید مطابق قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی، وضعیت خدمتی خودرا تعیین تکلیف کنند.
براساس اطلاعیه این سازمان: مشمولانی که در مهلت تعیین شده وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند، غایب محسوب شده و برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی با محرومیتهای اجتماعی از جمله پیدا نکردن شرایط استخدام،نداشتن شرایط دریافت وام، دریافت نکردن مستمری از سازمانها و صادر نشدن پروانه کسب مواجه خواهند شد؛ لذا مشمولان میبایست با مراجعه به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) محل سکونت خود نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی اقدام کنند.
در این اطلاعیه آمده است: مشمولان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق کانال سازمان در پیامرسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مطلع شوند.