دادستان مرکز استان اردبیل با اشاره به توطئه و سناریو اخیر مبنی بر جمع‌آوری اسکناس از شهروندان در قبال واریزی مبلغی اضافی به حساب بانکی، این توطئه را در راستای اخلال در نظام اقتصادی عنوان کرد و از دستگیری ۲ نفر در این‌خصوص خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، جلال آفاقی افزود: سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان دو نفر از مخلان اقتصادی را که با سواستفاده از وضعیت فعلی کشور و با جمع آوری اسکناس‌های در دست مردم و کسبه و بازاریان قصد داشتند به یکی از کشور‌های همسایه غربی کشور انتقال دهند، هنگام معامله در یکی از استان‌های همجوار دستگیر کردند.

آفاقی ادامه داد: از نفرات دستگیر شده بیش از ۶۷ هزار دلار ارز و بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال وجه کشف و ضبط شد.

دادستان مرکز استان با تاکید بر اینکه شناسایی و برخورد با مخلان اقتصادی در دستور کار جدی مراجع قضایی، امنیتی و اطلاعاتی قرار دارد از اهالی استان خواست ضمن هوشیاری در قبال این سناریو به‌ویژه در شرایط کنونی حاکم بر کشور، هرگونه موارد مشکوک در زمینه اخلال در مسائل اقتصادی را گزارش کنند.