به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مهدی حسنعباسی مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور و اعضای کارگروه مرزهای رسمی کشور، با حضور در بازارچه مرزی ساریسو، آخرین وضعیت بازسازی و آمادهسازی این بازارچه را مورد ارزیابی قرار دادند.
مدیرکل دفتر امور مرزی وزارت کشور در این بازدید با اشاره به چراغ سبز ترکیه برای تبادلات مرزی، گفت: فعالسازی ساریسو هیچ منع قانونی ندارد و مانع اصلی، فرسودگی زیرساختهاست که باید با همکاری سازمان منطقه آزاد، فوراً نوسازی شود و بازگشایی این بازارچه کلید رونق اقتصادی و معیشت مرزنشینان منطقه خواهد بود.
او همچنین در سفر به مرز بازرگان، از زیرساختهای پایانه و گمرک زمینی این منطقه بازدید کرد.
همچنین جلسه کارگروه مرزهای رسمی کشور با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، مهدی حسنعباسی مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور و اعضای کارگروه مرزهای رسمی کشور برگزار شد.
در این جلسه آخرین وضعیت معابر مرزی و چالشهای صادرات و واردات استان مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار آذربایجانغربی در این جلسه با یادآوری اینکه پیش از جنگ نیز افزایش صادرات و واردات از مرزهای استان در دستورکار بوده، خاطرنشان کرد: در زمان نیاز باید سرعت این مبادلات به شدت افزایش یابد.
رضا رحمانی افزود: کشورهای همسایه علاوه بر مبادلات ریلی و جادهای، خواهان برقراری پروازهای مستقیم از ارومیه برای تسهیل تجارت هستند.
مدیرکل دفتر امور مرزی وزارت کشور با حضور در مرز رسمی رازی، از زیرساختها و فرایندهای گمرکی این پایانه بازدید کرد.