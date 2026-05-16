برای کمک به کمیته مشورتی میراث فرهنگی اصفهان کارشناسان ملی به این شهر آمده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: سه نشست کمیته تخصصی و مشورتی بناهای آسیب دیده از جنگ اخیر و بهرهگیری از نظرات و طرحهای کارشناسان ملی داوطلب در حوزه مرمت و سازه برگزار میشود.
سید روح الله سید العسگری افزود: با حمله ائتلاف آمریکایی صهیونیستی به شهرهای ایران از جمله اصفهان بر اثر موج انفجار و بمبارانها در حریم و عرصه برخی بناهای تاریخی شاخص اصفهان، آسیبهایی به آنها وارد شد که پیرو ارزیابی خسارات و ارائه راهکارهای حفاظتی و مرمتی یک کمیته تخصصی و مشورتی تشکیل شد.
وی گفت: در شورای فنی و کمیته تخصصی و مشورتی تشکیل شده برای ارزیابی خسارتها و شیوههای مرمتی بناهای تاریخی آسیب دیده از جنگ اخیر از ظرفیت مرمتکاران باسابقه و پیشکسوت اصفهان بهویژه افرادی که سابقه همکاری با گروههای بینالمللی مرمت از جمله گروه ایتالیایی ایزمئو را داشتهاند، استفاده میشود.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان افزود: این پیشکسوتان تاکنون در جلسههای تشکیل شده کمیته، نظرهای خود را اعلام کرده اندو به شورای فنی میراث فرهنگی اصفهان مشورت دادهاند.
سیدالعسگری گفت: علاوه بر این کمیته تخصصی و مشورتی، یک شرکت شاخص حوزه مرمت و معماری برای ارزیابی خسارات و ارائه طرحهای مرمتی اعلام آمادگی کرده است.
وی با بیان اینکه تلاش میشود علاوه بر بهرهگیری از توان کارشناسی استان، از ظرفیتهای ملی نیز استفاده شود، افزود: گروهی متشکل از پنج تا ۶ نفر از متخصصان، بهصورت داوطلبانه برای همکاری در این موضوع در اصفهان حضور یافتهاند و قرار است در این خصوص طرحهای پیشنهادی خود را ارائه دهند.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: گروهی که اکنون آمدهاند یک هفته در اصفهان مستقر هستند و مقرر است بناهایی از جمله چهلستون اصفهان و خاصه اتصالات دوپوش این بنا را بررسی کنند.
سیدالعسگری افزود: با توجه به حساسیت وضعیت بناهای تاریخی ممکن است یک اثر در ظاهر آسیب جدی نداشته باشد، اما در بخشهای ساختاری دچار آسیب شده باشد؛ از این رو بررسی دقیق بناها در دستور کار قرار گرفته است.