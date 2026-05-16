زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت جعفر بن موسی الکاظم (ع) در هفتاد و ششمین شب شهادت رهبر انقلاب، با تجمعی حماسی در صحن این بارگاه مقدس، بر تداوم مسیر مقاومت و وفاداری به آرمان‌های ولایت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شب هفتاد و ششم عروج ملکوتی امام خامنه‌ای، بارگاه نورانی برادر بلافصل امام رضا (ع) در پیشوا، کانون تجلی بصیرت و میدان‌داری مردمی بود که تاریخشان با ایثار و قیام گره خورده است.

مردم ولایت‌مدار پیشوا، که پیشگامان نهضت اسلامی هستند، با تجمع در صحن مطهر حضرت جعفر بن موسی الکاظم (ع)، ضمن سوگواری در فراق رهبر شهید خود، پیوندی دوباره با مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای بستند.