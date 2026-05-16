مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی البرز گفت: پنج میلیون پاجوش توت فرنگی در پنج نهالستان مجوزدار استان تولید شده و آماده جابجایی برای اجرای طرح‌های اصلاح، احیا و جایگزینی باغات است.

داوود بدرزاده درگفتگو با خبرگزاری صداوسیما مرکزالبرز، گفت: تلاش می‌شود تا پایان امسال تعداد نهالستان‌های تولید رانر دراستان به ۳۰ نهالستان برسد.

او گفت: با شناسنامه دار شدن این محصولات، تولید رانر توت فرنگی از مرحله کاشت تا برداشت و عرضه به بازارپایش می‌شود واطلاعات پاجوش‌ها شامل نوع محصول و رقم، تاریخ کاشت و برداشت، آفات و بیماری‌های مشاهده‌شده، نوع و مقدار سموم مصرفی وتاریخ سمپاشی ثبت و قابل رهگیری است.

او با بیان اینکه گلخانه داران دیگر از بذر‌های وارداتی برای تولید توت فرنگی استفاده نمی‌کنند گفت: اکنون پاجوش به دلیل افزایش باردهی وکیفیت وحذف آفات ومیکروب جایگزین بذر شده است.

به گفته بذرزاده سبد محصولات شناسنامه دار دراستان متنوع است بطوریکه اکنون ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار اصله نهال مثمر دراستان البرز دارای گواهی سلامت وشناسنامه است.

استان البرز ۲۸ نهالستان مجوز دار دارد.