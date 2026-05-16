به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، محمد صادق کمالی در این مراسم با تقدیر از نقش داوطلبین جمعیت هلال احمر شهرستان در عملیات‌های مختلف گفت: جمعیت هلال احمر نهادی است که بر آمده از بطن جامعه و بزرگترین تشکل مردمی در کشور است که زحمات و تلاش‌های این عزیزان بر کسی پوشیده نیست.

وی افزود:جمعیت هلال احمر اشتهارد در جنگ رمضان ثابت کرد که چقدر از جان گذشتگی دارند و چه میزان به نجات و امداد رسانی به هم نوعان خود اهمیت می‌دهند.

محمد صادق کمالی گفت: در طول عمر با برکت نظام مقدس اسلامی، این جمعیت همواره در حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله پیشگام بوده و هست و این تلاش بالاخص در جنگ ۴۰ روزه به خوبی قابل مشاهده بود و همگان دیدند که نیرو‌های امدادی هلال احمر در کنار دیگر امدادگران چگونه از جان و مال مردم شریف ایران اسلامی به خوبی مراقبت کردند.

وی تاکید کرد: مجتمع توان‌بخشی جمعیت هلال احمر شهرستان باید به سرعت آماده شود و اعتباراتی هم برای اتمام این طرح از سوی جمعیت هلال احمر البرز در نظر گرفته شده است که با تخصیص و جذب این میزان اعتبار و تکمیل طرح، موجب می شودمردم شریف دارالمومنین اشتهارد از این مجتمع در سال ۱۴۰۵ استفاده کنند.