تجلیل از داوطلبان جمعیت هلال احمر در اشتهارد
آیین تجلیل از مقام ارزشمند داوطلبان جمعیت هلال احمر اشتهارد در سالن تالار شهرداری اشتهارد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
محمد صادق کمالی در این مراسم با تقدیر از نقش داوطلبین جمعیت هلال احمر شهرستان در عملیاتهای مختلف گفت: جمعیت هلال احمر نهادی است که بر آمده از بطن جامعه و بزرگترین تشکل مردمی در کشور است که زحمات و تلاشهای این عزیزان بر کسی پوشیده نیست.
وی افزود:جمعیت هلال احمر اشتهارد در جنگ رمضان ثابت کرد که چقدر از جان گذشتگی دارند و چه میزان به نجات و امداد رسانی به هم نوعان خود اهمیت میدهند.
محمد صادق کمالی گفت: در طول عمر با برکت نظام مقدس اسلامی، این جمعیت همواره در حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله پیشگام بوده و هست و این تلاش بالاخص در جنگ ۴۰ روزه به خوبی قابل مشاهده بود و همگان دیدند که نیروهای امدادی هلال احمر در کنار دیگر امدادگران چگونه از جان و مال مردم شریف ایران اسلامی به خوبی مراقبت کردند.
وی تاکید کرد: مجتمع توانبخشی جمعیت هلال احمر شهرستان باید به سرعت آماده شود و اعتباراتی هم برای اتمام این طرح از سوی جمعیت هلال احمر البرز در نظر گرفته شده است که با تخصیص و جذب این میزان اعتبار و تکمیل طرح، موجب می شودمردم شریف دارالمومنین اشتهارد از این مجتمع در سال ۱۴۰۵ استفاده کنند.