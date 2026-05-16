هشدار خشکیدگی بلوطها در پیرجد خرمآباد لرستان
کارشناس مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان اعلام کرد:خشکیدگی بلوطها در روستای پیرجد خرمآباد زنگ خطری برای جنگلهای بلوط زاگرس خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛به دنبال دریافت گزارشهایی از خشکیدگی نگرانکننده بلوطهای جوان در حاشیه ی جاده ی پیرجد از توابع بخش مرکزی شهرستان خرمآباد،کارشناسان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، اداره کل منابع طبیعی استان و دانشگاه لرستان با هدف بررسی دقیق ابعاد این پدیده، به منطقه اعزام شد.
مجید توکلی، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات جنگلها و مراتع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان و سرپرست تیم اعزامی گفت:در بازدید میدانی مشخص شد که خشکیدگی تنها محدود به نهالهای جوان نیست و تعدادی از درختان کهنسال بلوط هم تحت تأثیر عوامل خسارتزا قرار گرفته و بررسیهای اولیه نشان میدهد که چند عامل در این رخداد نقش دارند.
توکلی بیان کرد:تعدادی از درختان نشانههای فعالیت آفت سوسک چوبخوار از خانواده بوپرستیده مشاهده شده است. همچنین دو بیماری قارچی شامل قارچ زغالی و قارچ سایتوسپورا در بخشهایی از تنه و شاخههای آلوده شناسایی شد.
وی افزود: برای تشخیص دقیق گونههای آفت و قارچ و تعیین سطح خسارت، انجام آزمایشهای تخصصی در دستور کار قرار دارد.
این پژوهشگر ارشد تحقیقات بلوطهای ایران تأکید کرد: در کنار نقش آفات و بیماریها، تنشهای شدید آبی و خاکی نیز در این منطقه به وضوح مشاهده میشود، کاهش رطوبت خاک، تخریب ساختار سطحی و افت سفرههای زیرزمینی، موجب تضعیف مقاومت طبیعی درختان و افزایش حساسیت آنها نسبت به عوامل زیستی شده است.
توکلی با اشاره به اقدامهای برنامهریزیشده برای ادامه بررسیها گفت: همزمان با فصل خروج حشرات بالغ از تلههای طعمهای ابداعی برای نمونهبرداری دقیق سوسکهای چوبخوار استفاده شود تا شناسایی و ارزیابی جامعتری انجام شود.
وی با هشدار نسبت به گسترش این پدیده افزود: اگر به علل محیطی و زیستی این خشکیدگیها بیتوجهی شود، میتواند به سرعت از یک کانون محدود به بحرانی منطقهای تبدیل شود و زنگ خطر جدی برای جنگلهای بلوط زاگرس به صدا درآید.
عضو هیئت علمی بخش تحقیقات جنگلها و مراتع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان بیان کرد: حفاظت مؤثر از جنگلهای بلوط در گرو پایش مستمر، مدیریت تنشهای زیستمحیطی، و اجرای برنامههای پیشگیرانه علمی و هماهنگ بین نهادهای مرتبط است.