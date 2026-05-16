



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛به دنبال دریافت گزارش‌هایی از خشکیدگی نگران‌کننده بلوط‌های جوان در حاشیه ی جاده ی پیرجد از توابع بخش مرکزی شهرستان خرم‌آباد،کارشناسان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، اداره کل منابع طبیعی استان و دانشگاه لرستان با هدف بررسی دقیق ابعاد این پدیده، به منطقه اعزام شد.

مجید توکلی، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان و سرپرست تیم اعزامی گفت:در بازدید میدانی مشخص شد که خشکیدگی تنها محدود به نهال‌های جوان نیست و تعدادی از درختان کهنسال بلوط هم تحت تأثیر عوامل خسارت‌زا قرار گرفته‌ و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که چند عامل در این رخداد نقش دارند.

توکلی بیان کرد:تعدادی از درختان نشانه‌های فعالیت آفت سوسک چوب‌خوار از خانواده بوپرستیده مشاهده شده است. همچنین دو بیماری قارچی شامل قارچ زغالی و قارچ سایتوسپورا در بخش‌هایی از تنه و شاخه‌های آلوده شناسایی شد.

وی افزود: برای تشخیص دقیق گونه‌های آفت و قارچ و تعیین سطح خسارت، انجام آزمایش‌های تخصصی در دستور کار قرار دارد.

این پژوهشگر ارشد تحقیقات بلوط‌های ایران تأکید کرد: در کنار نقش آفات و بیماری‌ها، تنش‌های شدید آبی و خاکی نیز در این منطقه به وضوح مشاهده می‌شود، کاهش رطوبت خاک، تخریب ساختار سطحی و افت سفره‌های زیرزمینی، موجب تضعیف مقاومت طبیعی درختان و افزایش حساسیت آنها نسبت به عوامل زیستی شده است.

توکلی با اشاره به اقدام‌های برنامه‌ریزی‌شده برای ادامه بررسی‌ها گفت: همزمان با فصل خروج حشرات بالغ از تله‌های طعمه‌ای ابداعی برای نمونه‌برداری دقیق سوسک‌های چوب‌خوار استفاده شود تا شناسایی و ارزیابی جامع‌تری انجام شود.

وی با هشدار نسبت به گسترش این پدیده افزود: اگر به علل محیطی و زیستی این خشکیدگی‌ها بی‌توجهی شود، می‌تواند به سرعت از یک کانون محدود به بحرانی منطقه‌ای تبدیل شود و زنگ خطر جدی برای جنگل‌های بلوط زاگرس به صدا درآید.

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان بیان کرد: حفاظت مؤثر از جنگل‌های بلوط در گرو پایش مستمر، مدیریت تنش‌های زیست‌محیطی، و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه علمی و هماهنگ بین نهادهای مرتبط است.