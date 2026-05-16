رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی از تشدید نظارت بر مصرف سوخت در بخش کشاورزی بوکان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گفت: اجرای دقیق دستورالعمل ۲۴ مادهای ریاست جمهوری در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت، نقش مهمی در تخصیص بهموقع سهمیه سوخت بهرهبرداران بخش کشاورزی و جلوگیری از تخلفات و مغایرتها در این حوزه دارد.
جلسه تبیین دستورالعمل ۲۴ مادهای ریاست جمهوری در موضوع پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت با حضور نمایندگان فرمانداری بوکان، شرکت پخش فرآوردههای نفتی ناحیه بوکان و مسئولان واحدهای تخصصی مرتبط با سوخت در مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.
در این نشست علیوند رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی، با تشریح مفاد این دستورالعمل بهویژه در بخش مرتبط با فعالیتهای کشاورزی، بر ضرورت رعایت دقیق ضوابط تعیینشده برای تایید و تخصیص سهمیه سوخت تاکید کرد.
وی افزود: اجرای صحیح این دستورالعمل علاوه بر تسهیل در تامین سوخت مورد نیاز بهرهبرداران، از بروز مغایرتها و مشکلات احتمالی در روند تخصیص سهمیه جلوگیری میکند.
در ادامه جلسه، موضوع تجهیز موتورژنراتورهای مورد استفاده در واحدهای کشاورزی به کنتورهای هوشمند و نیز اجرای طرح «رصد و پیمایش سوخت ماشینآلات خودگردان کشاورزی» که بهتازگی به شهرستانها ابلاغ شده، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
حاضران در این نشست همچنین راهکارهای ارتقای نظارت بر مصرف سوخت در بخش کشاورزی و نحوه اجرای دقیق طرحهای ابلاغی را بررسی کردند.