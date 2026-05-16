به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ محمد موسیوند اظهار داشت: این چهار کوهنورد در اثر ریزش بهمن در منطقه دره حیدره گرفتار شده بودند که پیکر سه نفر از آنها در روز‌های اولیه حادثه کشف شد و روز گذشته پس از گذشت حدود ۴ ماه توسط یکی از اعضای خانواده، پیکر آخرین فرد مفقودی نیز پیدا شد.

وی افزود: نجاتگران پایگاه امداد کوهستان و تیم واکنش سریع هلال احمر با رعایت کامل اصول ایمنی و قانونی، با همکاری جمعی از کوهنوردان و خانواده متوفی، عملیات انتقال جسد را آغاز کردند و پیکر بی‌جان این کوهنورد را به مناطق پایین‌دست منتقل کردند.

موسیوند ادامه داد: جسد کشف‌شده بلافاصله پس از انتقال به کوهپایه، برای ادامه تشریفات قانونی تحویل مقامات قضایی و انتظامی حاضر در محل شد.