رئیس گروه موزه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد گفت: موزه‌ها می‌توانند با بازخوانی مسئولانه گذشته و استخراج میراث ناملموس، در بازسازی هویت جمعی و تقویت انسجام اجتماعی نفش بسزایی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ الهه خاکباز الوندیان گفت : شعار امسال ایکوم، «موزه‌ها پیونددهنده جهان گسسته»، دعوتی است به بازتعریف کارکرد موزه‌ها در شرایط بحرانی و در جهانی که به سبب جنگ ها، بی ثباتی‌ها و فشار‌های اجتماعی و اقتصادی دچار شکاف‌های عمیق عاطفی، فرهنگی و بین نسلی شده است ؛ موزه‌ها می توانند به عنوان پناهگاه‌هایی برای معنا، هویت و یادآوری انسانیت مشترک ما بشمار بیایند.

رئیس گروه موزه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد افزود : شاید یکی از مهمترین نقش موزه ها در مقابل گستردگی ظواهر فرهنگی در دنیای سراسر هرج و مرج و تهی شدن نقش انسان رخوت زده و مصرف گرا با پایان معنای قهرمانانه معنویش، این باشد تا در مقابل پدیده (یکسان انگاری فرهنگی)، می‌تواند (یکتا انگاری فرهنگی) را پر رنگ کند.

وی گفت : موزه‌ها به نوعی ، پرچم هویت یک ملت هستند که نباید به آن نگاه صرف کالاواره یا شی محور داشت. در پس این پرچم هویتی نگاه معناگرایانه‌ای نقش بسته که اصالت و زیست مندی بشریت را با خود یدک می‌کشد. این زیست با دنیایی از مباحث اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، معنوی، انسانی و روان شناختی گره خورده و چون زربفتی مانا در زیر قدم‌های اعصار و تاریخ گسترده شده است.

الهه خاکباز الوندیان افزود : با توجه به شرایط فعلی ایران عزیزمان اهمیت این نقش دوچندان شده و موزه‌ها با روایت چندصدایی، نشان دادن تجربه‌های زیسته مردم، یادآوری ریشه‌های مشترک فرهنگی؛ فاصله‌هایی را که بحران‌ها میان نسل‌ها و شهر‌ها و حتی تجربه‌های فردی ایجاد کرده‌اند، کاهش دهند؛ و این پیام را برسانند که ایران فقط یک روایت رسمی نیست بلکه مجموعه‌ای از زیستن هاست. آنها فضایی را فراهم می کنند که در آن می توان دوباره به گفت‌و‌گو رسید و بحران را در بستر تاریخی خود فهم کرد و پیوند‌های انسانی را بازسازی کرد.

رئیس گروه موزه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد تاکید کرد : در دل بحران جنگ ، موزه‌ها می توانند پناه عاطفی، حافظ حافظه جمعی، خالق روایت امید و زنده ساختن کرامت انسانی باشند ، موزه فریاد می‌زند فرهنگ هنوز زنده است؛ حتی وقتی سیاست ویران می‌کند ، موزه‌ها با ارائه روایت‌های مسئولانه از گذشته، ما را قادر می‌سازند تا بحران کنونی را به عنوان بخشی از تاریخ تاب آوری کرده و توان مردم این سرزمین را فهمیده و امید و همدلی و گفت‌و‌گو دوباره زنده شود.

وی افزود : موزه‌ها در جهانی گسسته نه فقط حافظان تاریخ، بلکه سازندگان پیوند‌های دوباره میان ما هستند.