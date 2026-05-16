رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به واکسیناسیون تکمیلی سه گانه بیش از ۱۷۹ هزار کودک در استان از تمدید طرح واکسیناسیون کودکان زیر ۶ سال در برابر بیماریهای سرخک، سرخجه و اوریون به مدت دو هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی گفت: از آغاز طرح پوشش واکسیناسیون تکمیلی سه گانه بیماری های سرخک، سرخجه و اوریون در استان از ۱۲ اردیبهشت تاکنون، ۱۷۹ هزار و ۱۱۶ کودک ۲ تا ۵ ساله این واکسن را دریافت کردهاند و گویای پوشش بیش از ۷۰ درصدی گروه هدف است.
وی با اشاره به تمدید زمان واکسیناسیون به مدت یک هفته در استان، افزود: با توجه به شرایط نگرانکننده بیماری سرخک در جهان و منطقه، دریافت این نوبت واکسن نقش بسیار مهمی در تکمیل ایمنی کودکان در برابر این بیماری بسیار واگیردار دارد و از ضروریترین اقدامات پیشگیرانه محسوب میشود.
دکتر شریفی در ادامه تاکید کرد: از والدینی که تاکنون برای واکسیناسیون فرزند خود اقدام نکردهاند و تاریخ تولد کودکشان در بازه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ قرار دارد، دعوت میشود در روزهای باقیمانده پویش، به نزدیکترین مرکز واکسیناسیون مراجعه کنند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان داشت: واکسیناسیون سرخک یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام سلامت در جهان به شمار میرود و طی ۵۰ سال گذشته از مرگ بیش از ۹۰ میلیون کودک پیشگیری کرده است.