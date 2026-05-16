رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از ورود اولین محموله وارداتی تخم مرغ به تعداد سه هزار کارتن از مرزهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری در گفتوگو با واحد خبر صدا و سیمای مرکز استان، اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای مرزی آذربایجان غربی، این استان نقش مهمی در تأمین و واردات برخی کالاهای اساسی مورد نیاز بازار ایفا میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تقدیر از تدابیر ویژه و مدیریت مقام عالی استان در تامین کالاهای اساسی و ایجاد آرامش در بازار عنوان کرد: در این راستا سه هزار کارتن تخم مرغ برای مدیریت کمبود نسبی و کنترل قیمت از طریق مرزهای استان وارد کشور شد.
وی اضافه کرد: این میزان تخم مرغ توسط تعاون روستایی مدیریت میشود تا در جاهایی که کمبود باشد اقدام به توزیع شود.
اصغری با اشاره به ثبات بازار در بخش کالاهای اساسی در استان گفت: علاوه بر تنظیم بازار کالاهای اساسی به خصوص در بخش روغن، تخم مرغ، برنج و نهادههای دامی نیز از ظرفیت مرزی استان برای تامین این کالاها استفاده میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در استان کمبودی در بخش کالاهای اساسی نداریم و بازار در وضعیت ثبات قرار دارد.
مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی نیز با اشاره به نقش تعاونیها در تامین، توزیع کالاهای اساسی گفت: در استان ۱۹ واحد روستا بازار داریم که نقش مهمی در حوزه تامین و توزیع کالاهای اساسی ایفا میکنند.
سجاد حسامی گفت: واردات تخم مرغ از مرزهای استان نیز با همکاری تعاون روستایی استان برای ثبات وکنترل بازار تخممرغ صورت میگیرد.