مرحله شهرستانی لیگ ملی جت (جهاد تبیین) در سمنان و شاهرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ لیگ جت طرحی است که به تقویت سواد رسانهای دانش آموزان کمک می کند.
مراد دوستمحمدیان مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمنان گفت : حدود ۶۰۰ دانش آموز مدارس متوسطه اول و دوم شهرستان سمنان در گروههای مختلف در طرح لیگ جت به رقابت پرداختند.
محسن یحیوی زنجانی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شاهرود هم گفت: در این لیگ ۴۰۰ دانش آموز دختر و پسر با هم رقابت کردند و گروههای برتر به مرحله استانی اعزام میشوند.