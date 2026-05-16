به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ لیگ جت طرحی است که به تقویت سواد رسانه‌ای دانش آموزان کمک می کند.

مراد دوستمحمدیان مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمنان گفت : حدود ۶۰۰ دانش آموز مدارس متوسطه اول و دوم شهرستان سمنان در گروه‌های مختلف در طرح لیگ جت به رقابت پرداختند.

محسن یحیوی زنجانی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شاهرود هم گفت: در این لیگ ۴۰۰ دانش آموز دختر و پسر با هم رقابت کردند و گروه‌های برتر به مرحله استانی اعزام می‌شوند.