به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر نظارت، اعتباربخشی و صدور پروانه‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: به همت بازرسان اداره نظارت اهواز و طی یک عملیات هماهنگ و ضربتی که با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و ضابطان قانونی انجام شد، در مدت یک هفته ۱۰ مرکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات پر خطر جراحی و زیبایی شناسایی و پلمب شدند.

دکتر امین علی‌پور افزود: معاونت درمان در چارچوب رسالت و وظایف ذاتی خود و با تأکید ریاست دانشگاه و همچنین همکاری و هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و قضایی از جمله دادستانی استان، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس اماکن و نیروی انتظامی، طرح ویژه شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات جراحی زیبایی را اجرا کرد.

وی با اشاره به اقدامات گسترده در راستای صیانت از سلامت عمومی و مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز حوزه سلامت، ادامه داد: در مراکزی که طی اجرای این طرح شناسایی و مهر وموم شدند، اعمالی نظیر رینوپلاستی (جراحی زیبایی بینی)، ابدومینوپلاستی (جراحی زیبایی شکم)، بلفاروپلاستی (جراحی پلک)، کاشت مو و سایر خدمات پزشکی به صورت غیرمجاز و توسط افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای و خارج از محیط‌های درمانی استاندارد انجام می‌شد.