در نخستین ماه سال جاری، مرزهای تجاری استان کرمانشاه شاهد تردد ۲۳ هزار و ۷۵۹ دستگاه کامیون حامل کالای صادراتی بودند؛ کامیونهایی که در مجموع ۴۵۶ هزار تن کالا را به ارزش بیش از ۱۴۸ میلیون دلار روانه بازار عراق کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، ناظر گمرکات استان اعلام کرد: در یک ماهه سپریشده از سال جاری، ۲۳ هزار و ۷۵۹ دستگاه کامیون حامل کالاهای صادراتی از طریق گمرکات مرزی استان کرمانشاه کالاهای خود را به کشور عراق صادر کردند.
رضا نیکروش تصریح کرد، از این تعداد، گمرک خسروی با ۷ هزار و ۳۵۷ دستگاه کامیون، بیشترین سهم را در میان گمرکات مرزی استان به خود اختصاص داده است. پس از آن، گمرک پرویزخان با ۶ هزار و ۴۰۹ دستگاه و گمرک سومار با ۶ هزار و ۶۵ دستگاه در رتبههای بعدی قرار دارند. همچنین گمرک شوشمی یک هزار و ۹۵۱ دستگاه و گمرک شیخ صله یک هزار و ۹۷۷ دستگاه کامیون حامل کالای صادراتی را ثبت کردهاند.
نیکروش حجم کالاهای صادراتی را ۴۵۶ هزار و ۴۹۱ تن به ارزش ۱۴۸ میلیون و ۷۲۱ هزار دلار عنوان کرد و گفت عمده کالاهای صادرشده از طریق گمرکات مرزی استان کرمانشاه شامل شمش فولادی، رب گوجه فرنگی، کود شیمیایی، گوجه فرنگی، شیر خشک صنعتی، هندوانه، خیار و سنگ مرمریت بوده است.