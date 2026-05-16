به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، ناظر گمرکات استان اعلام کرد: در یک ماهه سپری‌شده از سال جاری، ۲۳ هزار و ۷۵۹ دستگاه کامیون حامل کالا‌های صادراتی از طریق گمرکات مرزی استان کرمانشاه کالا‌های خود را به کشور عراق صادر کردند.

رضا نیک‌روش تصریح کرد، از این تعداد، گمرک خسروی با ۷ هزار و ۳۵۷ دستگاه کامیون، بیشترین سهم را در میان گمرکات مرزی استان به خود اختصاص داده است. پس از آن، گمرک پرویزخان با ۶ هزار و ۴۰۹ دستگاه و گمرک سومار با ۶ هزار و ۶۵ دستگاه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین گمرک شوشمی یک هزار و ۹۵۱ دستگاه و گمرک شیخ صله یک هزار و ۹۷۷ دستگاه کامیون حامل کالای صادراتی را ثبت کرده‌اند.

نیک‌روش حجم کالا‌های صادراتی را ۴۵۶ هزار و ۴۹۱ تن به ارزش ۱۴۸ میلیون و ۷۲۱ هزار دلار عنوان کرد و گفت عمده کالا‌های صادرشده از طریق گمرکات مرزی استان کرمانشاه شامل شمش فولادی، رب گوجه فرنگی، کود شیمیایی، گوجه فرنگی، شیر خشک صنعتی، هندوانه، خیار و سنگ مرمریت بوده است.