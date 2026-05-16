همزمان با تغییر ساعت فعالیت ادارات از امروز ۲۶ اردیبهشت،آغاز سرویسدهی در متروی اصفهان هم از ساعت ۶ صبح است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان با اشاره به تغییر ساعت کار ادارات و نهادهای دولتی در فصل بهار و تابستان گفت: ساعت آغاز سرویسدهی متروی اصفهان همزمان با تغییر ساعت فعالیت ادارات، از امروز _شنبه، بیستوششم اردیبهشت_ تغییر میکند و آغاز فعالیت مترو از ساعت ۶:۰۰خواهد بود.
هادی کریمی با تشریح جزئیات ساعت کار مترو افزود: بر این اساس روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب، روزهای جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۱۰ شب و روزهای تعطیل رسمی (به غیر از جمعهها) مترو تعطیل است.
مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان اعلام کرد: این تغییرات بهمنظور هماهنگی با ساعت کاری ادارات و آسان شدن تردد شهروندان و کارکنان انجام شده است که امیدواریم با این تغییر، مسافران بتوانند بهراحتی از خدمات حملونقل ریلی بهرهمند شوند.
کریمی تاکید کرد: متروی اصفهان بهعنوان «جریان زندگی پویا و پیشرفته در شهر زندگی» همواره تلاش میکند با برنامهریزی دقیق، بهترین خدمات را به شهروندان ارائه دهد.