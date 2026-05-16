پخش زنده
امروز: -
نظام سلامت زمانی میتواند در بحرانها عملکرد موفقی داشته باشد که بر پایه برنامهریزی علمی، آمادگی مستمر و تصمیمگیری تخصصی اداره شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آسیه امین افشار متخصص سلامت در بلایا و فوریتها و کارشناس هماهنگی پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: نظام سلامت زمانی میتواند در بحرانها عملکرد موفقی داشته باشد که بر پایه برنامهریزی علمی، آمادگی مستمر و تصمیمگیری تخصصی اداره شود.
وی افزود: امروزه مدیریت علمی و مبتنی بر داده بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. تابآوری نظام سلامت تنها یک مفهوم تخصصی نیست، بلکه یکی از الزامات اساسی امنیت و سلامت جوامع محسوب میشود. هرچه آمادگی زیرساختهای درمانی، نیروی انسانی و نظامهای پاسخ اضطراری بیشتر باشد، میزان آسیبپذیری جامعه در حوادث و بلایا کاهش خواهد یافت.
متخصص سلامت در بلایا و فوریتها ادامه داد: تجربه همهگیری کرونا نشان داد کشورهایی که از نظام مدیریت بحران منسجم، نظام اطلاعرسانی شفاف و هماهنگی بینبخشی برخوردار بودند، توانستند خدمات سلامت را با اختلال کمتری ارائه دهند و سریعتر شرایط را مدیریت کنند.
امین افشار گفت: مدیریت علمی در بحران به معنای تصمیمگیری مبتنی بر شواهد، استفاده از ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی، تحلیل دقیق دادهها و اجرای برنامههای از پیش طراحیشده است. در شرایط بحران، تصمیمات هیجانی و غیرکارشناسی میتواند خسارات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: توسعه سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، یکی از الزامات مهم نظام سلامت تابآور است. استفاده از یافتههای علمی در برنامهریزیها، امکان پیشبینی بهتر تهدیدها و مدیریت مؤثرتر منابع را فراهم میکند و موجب افزایش سرعت و دقت پاسخ در شرایط اضطراری میشود.
امین افشار افزود: بهرهگیری از سامانههای دادهمحور، فناوریهای هوشمند و ظرفیت هوش مصنوعی میتواند در پایش بحرانها، مدیریت منابع، تحلیل اطلاعات و تصمیمگیری سریع نقش مؤثری ایفا کند و کیفیت خدمات سلامت را ارتقا دهد.
وی تصریح کرد: تابآوری نظام سلامت بدون همراهی مردم محقق نمیشود. آموزش مهارتهای اولیه امدادی، ارتقای سواد سلامت و افزایش آمادگی خانوارها میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبها و مدیریت بهتر حوادث و بلایا داشته باشد.
کارشناس هماهنگی پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: توسعه زیرساختهای نظام سلامت، تقویت خدمات بهداشتی و درمانی، حمایت از نیروی انسانی و بهروزرسانی برنامههای مدیریت خطر بلایا باید به صورت مستمر در دستور کار نظام سلامت قرار گیرد تا بتوان در شرایط بحرانی پاسخگویی مؤثر و سریع داشت.
به گفته وی هفته سلامت فرصت مناسبی است تا اهمیت تابآوری نظام سلامت و نقش مدیریت علمی در حفظ جان مردم بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، چرا که آینده نظام سلامت در گرو آمادگی امروز برای بحرانهای فرداست.