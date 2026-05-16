به خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ابوالحسن صفدری مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان با اشاره به افزایش مشارکت جوانان در اهدای خون در استان گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد فرهنگ اهدای خون در میان نسل جوان استان روندی رو به رشد داشته و جوانان سهم مهمی در تأمین ذخایر خونی ایفا می‌کنند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ بیش‌از ۲۹ هزار و ۲۴۰ نفر از اهداکنندگان خون سیستان و بلوچستان را افراد زیر ۳۵ سال تشکیل داده‌اند که از این تعداد دوهزار و ۴۶۹ نفر در گروه سنی زیر ۲۰ سال قرار داشتند.

مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز این روند ادامه یافته و بیش‌از ۳۲ هزار و ۳۰۳ نفر از جوانان زیر ۳۵ سال در استان موفق به اهدای خون شدند که حدود ۲۵ درصد از کل اهداکنندگان را شامل می‌شود که از این تعداد نیز دو هزار و ۸۳۹ نفر در گروه سنی زیر ۲۰ سال قرار دارند.

وی با اشاره به مقایسه این آمار با شاخص کشوری گفت: میانگین مشارکت افراد زیر ۲۰ سال در اهدای خون در کشور حدود نه درصد است، در حالیکه این شاخص در سیستان و بلوچستان حدود ۲۵۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری ثبت شده که نشان‌دهنده نقش فعال جوانان استان در این اقدام انسان‌دوستانه است.

صفدری به آمار مراجعات به پایگاه‌های انتقال خون استان اشاره و تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۷۹ هزار و ۸۹۴ نفر به پایگاه‌های انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد هفت هزار و ۱۴۱ نفر زن و ۷۲ هزار و ۷۵۳ نفر مرد بودند.

وی عنوان کرد: از مجموع مراجعه‌کنندگان در این سال، چهار هزار و ۵۰۹ نفر زن و ۵۷ هزار و ۶۸۳ نفر مرد موفق به اهدای خون شدند. همچنین در میان اهداکنندگان، ۳۳ هزار و ۳۹۲ نفر اهداکننده مستمر، ۱۷ هزار و ۹۷۲ نفر اهداکننده با سابقه و ۱۰ هزار و ۸۲۱ نفر نیز اهداکننده بار اول بودند.

مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان ادامه داد: سال ۱۴۰۴ در مجموع نیز ۸۷ هزار و ۷۷۶ نفر به پایگاه‌های انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد هشت هزار و ۳۴۰ نفر زن و ۷۹ هزار و ۴۳۶ نفر مرد بودند.

وی بیان کرد: از میان این مراجعه‌کنندگان، چهار هزار و ۸۷۲ نفر زن و ۶۲ هزار و ۹۳۲ نفر مرد موفق به اهدای خون شدند که در مجموع ۶۷ هزار و ۸۰۴ نفر را تشکیل می‌دهند؛ در میان اهداکنندگان نیز ۳۵ هزار و ۶۶۵ نفر اهداکننده مستمر، ۱۹ هزار و ۸۷ نفر اهداکننده با سابقه و ۱۳ هزار و ۵۲ نفر اهداکننده بار اول بودند.

صفدری تصریح کرد: استمرار مشارکت جوانان و اهداکنندگان مستمر نقش مهمی در تأمین پایدار ذخایر خونی سیستان و بلوچستان دارد و انتقال خون استان با برنامه‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی تلاش می‌کند این فرهنگ انسان‌دوستانه را بیش از پیش در جامعه گسترش دهد.