هادی البرزی در یادداشتی اشاره کرد که برگزاری هفتمین نمایشگاهِ مجازی کتاب تهران میتواند در دل خود پیامهای پیدا و پنهانی برای مخاطبانِ منطقهای و جهانی داشته باشد: اینکه ایران از پای نمیافتد، میتپد و، چون ققنوس برمیخیزد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، هادی البرزی؛ قائم مقام خبرگزاری صداوسیما در یادداشتی به اهمیت برگزاری این رویداد در شرایط آتشبس ناپایدار جنگ رمضان پرداخته است. این یادداشت را در ادامه بخوانید:
سال ۱۴۰۵ را در میانه جنگی آغاز کردیم که دشمنان از اسفندِ سالِ قبل (۱۴۰۴) بر ما تحمیل کرده بودند، اما ملت ما که تاریخ، هویت و جغرافیای خود را بهخوبی میشناخت، به دشمنان متوهم، بیریشه و دروغپرداز پاسخهای کوبنده و جانانه داد؛ درسِ تاریخ، جغرافیا و دفاعِ قهرمانانه را نشانشان داد و توانست «ایرانِ قوی»، «ایرانِ همدل و مقاوم» و «مردمی پایکار» را به نمایش بگذارد.
ایرانِ ما با پیشینه طولانیِ تاریخی، هویتی و فرهنگی و با ریشههایی مقاوم که روایتهای ایثار و فداکاریاش از دلِ تاریخِ دور و نزدیک به گوش میرسد، همچنان به قلمهای پُرتوان نویسندگانی از جنس همین ملت نیاز دارد تا راویِ فداکاری، ایثار و پایکار بودنِ خانواده بزرگِ ۹۰ میلیونی ایرانِ عزیز در «دفاعِ مقدّسِ سوم» باشند و بتوانند روایتهای حماسه، اقتدار، همدلی و... را به رشته تحریر درآورند و با قلمهای خود به تصویر بکشند.
نمایشگاههای کتاب در ایران همیشه در فصلِ بهار، صحنههای باشکوه و پر از استقبالِ اقشار مختلف را در خود ضبط و ثبت کردهاند. رسانهها و خبرنگاران هم همیشه از این رویداد به عنوان «بهار کتاب» یاد میکنند. بهارِ کتابِ سال ۱۴۰۵ هرچند به خاطر شرایطِ موجود به صورتِ مجازی است، اما در دل خود پیامهای بسیاری برای مخاطبانِ داخلی و خارجی دارد. برای مخاطبِ ایرانی، این نمایشگاه گنجی است که یک بار دیگر بتواند به یارِ مهربان مراجعه کند و دوباره هویتِ ایرانی و اسلامی و داشتهها و ظرفیتهای پیدا و پنهانِ خود را در دلِ رسانه مکتوب جستوجو کند.
امسال بیشتر از گذشته، نمایشگاهِ کتابِ ایرانِ عزیز برای کتابخوانان ارزشمند است، چون این تنها رسانه کتاب است که میتواند روایتِ قهرمانیها و پیروزیهای ملتِ ایران را از گذشته به حال و از حال به آینده برساند. چه رسانهای ماندگارتر از کتاب؟ و چه قلمی تواناتر از نویسندگان، محققان، دانشمندان و راویانِ ایرانی که از گذشتههای دور تا حال، آثارشان زبانزدِ عام و خاص در گیتی است و این نویسندگان توانستهاند ایرانِ هفتهزارساله را در دلِ تاریخ از زاویههای مختلف به ما برسانند.
اما برگزاری هفتمین نمایشگاهِ مجازی کتاب تهران میتواند در دل خود پیامهای پیدا و پنهانی برای سایر مخاطبانِ منطقهای و جهانی داشته باشد: اینکه ایران از پای نمیافتد، میتپد و، چون ققنوس برمیخیزد.
انشاءالله که این نمایشگاهِ مجازیِ کتاب هم بتواند بسان «ابرخبری» باشد که بتواند حد نصابهای نمایشگاههای سالهای قبل را به لحاظِ کتابدوستیِ ایرانیان، باز هم به رخِ جهانیان بکشد و پیامهایی حاکی از پویایی و امیدواری را مخابره کند.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار میشود.