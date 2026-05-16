دوگنبدان؛
پیاده روی ورزشی کم هزینه اما مفید
جاده سلامت شهر دوگنبدان در همه ساعات شبانه روز میزبان علاقه مندان به ورزش پیاده روی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نتایج تحقیقات نشان میدهد که بهترین زمان برای پیادهروی ۶۰ تا ۹۰ دقیقه پس از صرف غذا است که در این زمان، قند خون به طور معمول به اوج خود میرسد.یکی از مهمترین فواید پیاده روی این است که خطرات ناشی از ورزش کردن را ندارد.تنها کافی است از خانه خارج شوید و راه بروید. پیاده روی برای افرادی که اضافه وزن دارند و افراد سالخورده یا کسانی که در مدت زمان طولانی ورزش نکردهاند، یک فعالیت بدنی عالی محسوب میشود.پیاده روی چه برای تناسب اندام انجام شود و چه برای تفریح، محدود به قدم زدن در خیابانهای اطراف محل زندگیتان نیست.
مکانهای مختلفی برای پیاده روی وجود دارد که میتوانید از آنها استفاده کرده و پیاده روی به تفریحی لذتبخش و یک سبک زندگی تبدیل کنید.
سرطان یکی از بیماریهایی است که سالانه مرگ بسیاری از افراد در جهان را رقم میزند و میتوان گفت زندگی بی تحرک یکی از علل ابتلا به آن است.
پیاده روی روزانه به عنوان یکی از ورزشهای ساده و ارزان میتواند به شما و مصون ماندن از ابتلا به سرطان کمک کند، زیرا راه رفتن میتواند به کاهش وزن کمک کرده و در نتیجه خطر ابتلا به سرطان را کاهش میدهد.
راه رفتن برای افراد مبتلا به سرطان، به کاهش تاثیرهای جانبی شیمی درمانی کمک میکند و همچنین میتواند خطر ابتلا به سرطان سینه به عنوان یکی از سرطانهای شایع در بانوان را کاهش دهد.
به گفته محققان، سایر فواید پیاده روی بعد از صرف غذا شامل موارد زیر است:
-
تنظیم حرکت روده
-
بهینه سازی سیستم لنفاوی برای از بین بردن ضایعات لنفاوی
-
افزایش جریان خون تازه به همه اندامها
-
انتشار "هورمونهای شادکننده"، از جمله دوپامین، اکسی توسین، سروتونین و اندورفینهای طبیعی / قاتلان درد که باعث کاهش هورمونهای استرس در بدن میشود
-
افزایش متابولیسم چربی با حفظ ضربان قلب با شدت کمتر، ضمن به حداقل رساندن تحریک کورتیزول
-
با کاهش هورمونهای استرس، شروع التهاب را کاهش میدهد.