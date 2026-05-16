مدیرکل امور اقتصادی استانداری مازندران از رصد مستمر بازار برای جلوگیری از کمبود و گرانفروش در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیرکل امور اقتصادی استانداری مازندران در حاشیه بازدید نظارت بر بازار بابل گفت: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار استان بر اساس دستور استاندار روند رصد مستمر بازار شهرستان بابل، بصورت شبانهروزی و تقسیمبندی مدیریتی در حال انجام است.
جواد مولایی با اشاره به تقسیم استان مازندران به ۱۱ منطقه نظارتی افزود: مدیران کل و معاونان مدیرکل استان به عنوان مدیران معین، مسئولیت نظارت مستقیم بر دو شهرستان را بر عهده گرفتهاند و موظف هستند گزارشهای روزانه خود را به استانداری ارائه دهند تا در پایان هر هفته جمعبندی اقدامات به اطلاع استاندار برسد.
وی گفت: این پایش مستمر موجب خواهد شد هرگونه کمبود احتمالی کالا، احتکار، گرانفروشی یا اخلال در بازار در کوتاهترین زمان شناسایی و پیگیری شود.
مولایی با بیان اینکه نظارتها به صورت شبانهروزی انجام خواهد شد افزود: مرحله نخست نظارتها از ابتدای ساعت اداری تا ساعت ۱۵ و مرحله دوم از ساعت ۱۵ تا ۲۳ در سطح شهرستانها اجرا میشود و با توجه به تعداد واحدهای صنفی، تیمهای نظارتی مشخص و فعال شدهاند.
وی افزود اطلاعات جمعآوریشده توسط تیمهای مستقر در استانداری تحلیل و نتایج آن به صورت مستمر به استاندار مازندران گزارش میشود.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری مازندران از راهاندازی سامانه پیامکی و بسترهای ارتباطی در پیامرسانهای داخلی از جمله ایتا و بله خبر داد و از مردم خواست هرگونه گزارش مردمی درباره احتکار، گرانفروشی و تخلفات بازار را حتی به صورت تصویری ارسال کنند.
وی گفت تمامی گزارشهای مردمی به صورت ویژه پیگیری شده و نتیجه اقدامات در وهله نخست به اطلاع فرد گزارشدهنده خواهد رسید.
مولایی با قدردانی از همراهی کسبه، بازاریان، اصناف و اتحادیههای صنفی استان گفت اصناف همواره در کنار مردم و نظام بودهاند و انتظار میرود با تقویت خودنظارتی، مسئولان را در مدیریت و آرامش بازار همراهی کنند تا بتوانیم با همدلی این شرایط را به خوبی پشت سر بگذاریم.
در این بازدید از یکی از هایپرمارکتهای بزرگ، عامل فروش لاستیک، واحد خبازی و همچنین انبار آرد سطح شهر بابل بازدید و روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت.