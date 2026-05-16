افزایش ۸۰ درصدی مشارکتهای اجتماعی در بهزیستی البرز
مدیر کل بهزیستی استان البرز گفت مشارکتهای اجتماعی در بهزیستی استان البرز بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است که این افزایش منجر به سرمایه گذاری توسعهای ۳۷۱ میلیارد تومانی در بخشهای مختلف این سازمان شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
وجیهه محمدی فلاح در یکصد و پنجمین جلسه ستاد مدیریت محله محور استان، گفت: بهزیستی استان البرز برای توانمند سازی جامعه هدف، ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای بیمههای اشتغال، ۵ میلیارد تومان اعتبار درمانی، ۶ میلیارد تومان اعتبار برای حمایتهای تحصیلی، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمکهای بلاعوض مسکن هزینه شده است.
وی با اشاره به پوشش ۱۰۰ درصدی طرح غربالگری کودکان در البرز افزود: در اجرای طرح غربالگری کودکان در استان البرز کارشناسان بهزیستی استان ۲ هزار کودک البرزی را غربالگری کردهاند.
مدیر کل بهزیستی استان البرز با اشاره به اینکه استان البرز یکی از مهمترین استانهای مهاجرپذیر کشور و نیازمند حمایت ویژه است افزود: یکی از مهمترین مشکلات استان تعداد بالای افراد منتظر دریافت حق پرستاری است که تا کنون ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از جامعه هدف برای دریافت حق پرستاری شناسایی شده و این افراد تشکیل پرونده دادهاند که انتظار داریم این افراد بلافاصله در اجرای طرح حق پرستاری قرار گیرند.
وی افزود: با توجه به سفر قبلی رییس سازمان بهزیستی کشور به البرز و مصوبه راه اندازی پایگاه اورژانس اجتماعی در ۴ شهر بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت استان، پایگاه اورژانس اجتماعی شهر چهارباغ راه اندازی شده است و پایگاه اورژانس اجتماعی اشتهارد در هفته بهزیستی راه اندازی میشود و در شهر فردیس هم اعتبار ۸۰ میلیارد تومانی برای راه اندازی پایگاه اورژانس اجتماعی اختصاص یافته است.