به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، وجیهه محمدی فلاح در یکصد و پنجمین جلسه ستاد مدیریت محله محور استان، گفت: بهزیستی استان البرز برای توانمند سازی جامعه هدف، ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای بیمه‌های اشتغال، ۵ میلیارد تومان اعتبار درمانی، ۶ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت‌های تحصیلی، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمک‌های بلاعوض مسکن هزینه شده است.

وی با اشاره به پوشش ۱۰۰ درصدی طرح غربالگری کودکان در البرز افزود: در اجرای طرح غربالگری کودکان در استان البرز کارشناسان بهزیستی استان ۲ هزار کودک البرزی را غربالگری کرده‌اند.

مدیر کل بهزیستی استان البرز با اشاره به اینکه استان البرز یکی از مهمترین استان‌های مهاجرپذیر کشور و نیازمند حمایت ویژه است افزود: یکی از مهمترین مشکلات استان تعداد بالای افراد منتظر دریافت حق پرستاری است که تا کنون ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از جامعه هدف برای دریافت حق پرستاری شناسایی شده و این افراد تشکیل پرونده داده‌اند که انتظار داریم این افراد بلافاصله در اجرای طرح حق پرستاری قرار گیرند.

وی افزود: با توجه به سفر قبلی رییس سازمان بهزیستی کشور به البرز و مصوبه راه اندازی پایگاه اورژانس اجتماعی در ۴ شهر بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت استان، پایگاه اورژانس اجتماعی شهر چهارباغ راه اندازی شده است و پایگاه اورژانس اجتماعی اشتهارد در هفته بهزیستی راه اندازی می‌شود و در شهر فردیس هم اعتبار ۸۰ میلیارد تومانی برای راه اندازی پایگاه اورژانس اجتماعی اختصاص یافته است.