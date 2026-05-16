مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌غربی از آماده‌سازی دوباره روستای حسنلو برای نامزدی ثبت جهانی و قرار گرفتن در فهرست یونسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری افزود: سال گذشته حسنلو از میان هشت روستای نامزد ثبت جهانی انتخاب شده بود و امسال نیز اقدامات لازم برای ورود مجدد این روستا به فهرست جهانی در حال انجام است.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در این روستا افزود: جداره‌سازی و بهسازی نمای ساختمان‌ها با الهام از معماری بومی منطقه، نصب تابلوهای دو زبانه و مرمت و ساماندهی تپه تاریخی حسنلو از جمله این اقدامات است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی یادآور شد: همچنین در راستای تقویت زیرساخت‌های گردشگری، رنگ‌آمیزی و زیباسازی محیط روستا و افتتاح موزه تنوع زیستی با نمایش پرندگان دشت سلدوز انجام شده است.

وی با اشاره به تخصیص اعتبار برای این طرح گفت: پس از بازدید استاندار، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی روستا اختصاص یافته و پیمانکار پروژه نیز مشخص شده است.

به گفته صفری، در یک ماه آینده ورودی و محوطه اطراف روستا ساماندهی و زیباسازی می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح‌های بوم‌گردی جدید در کنار واحدهای قبلی در حال توسعه است، خاطرنشان کرد: موافقت اصولی برای اعطای تسهیلات به احداث کنندگان واحدهای بوم گردی انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی تأکید کرد: حسنلو با توجه به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری، شانس بالایی برای ثبت جهانی دارد و این موضوع می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری استان داشته باشد.

وی در ادامه به پروژه‌های عمرانی دیگر نیز اشاره کرد و گفت: برای موزه مجاهدت‌های خاموش (ساختمان قدیمی رادیو و تلویزیون) تاکنون ۱۷ میلیارد تومان هزینه شده و ۵ میلیارد تومان دیگر نیز برای بازسازی آن در نظر گرفته شده است.