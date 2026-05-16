به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، مولوی «حبیب الله حسام» عالم شناخته شده اهل سنت افغانستان در پیامی به مناسبت گرامیداشت از روز حکیم ابوالقاسم فردوسی اعلام کرد: فردوسی، روایت گر ایستادگی ایرانیان در برابر ظلم و تجاوز بود؛ همان روحیه‌ای که امروز نیز در مقاومت مردم ایران در برابر زور گویی و تهدید متجاوزانی، چون ایالات متحده آمریکا و اسرائیل دیده می‌شود.

ملت ایران نشان داده است که همان گونه که رستم و قهرمانان شاهنامه در برابر ستم سر خم نکردند، امروز نیز این ملت در دفاع از عزت، استقلال و سرزمین خود استوار ایستاده است.

وی تصریح کرد: روز فردوسی، فقط بزرگداشت یک شاعر نیست؛ تجلیل از فرهنگ مقاومت، خرد، شجاعت و میهن دوستی است. این عالم دینی افغان قبل از این نیز در پیام‌های خود از مقاومت و ایستادگی نظام و ملت ایران در برابر تجاوز‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی ستایش کرده بود.