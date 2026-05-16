ثبتنام فروش فوقالعاده محصولات شرکت زامیاد از امروز (۲۶ اردیبهشت) آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در این طرح فروش، نیسان زامیاد اکستند (EX) تکسوز و دوگانهسوز با باربند فلزی و زامیاد اکستند با کاربریهای صنعتی عرضه شده است.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به صفحه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com، ثبت نام کنند.
براساس بخشنامه سایپا؛ پس از ورود به بخش خرید خودرو و انتخاب نوع خودرو، خریداران باید وارد درگاه اینترنتی شده و وجه خودرو را پرداخت کنند. در نهایت، با دریافت کد رهگیری، لازم است به نمایندگی منتخب مراجعه کرده و پس از ارائه مدارک هویتی و احراز سکونت، قرارداد خود را دریافت کنند.
آغاز فروش فوقالعاده وانت سایپا ۱۵۱ از فردا
براساس این گزارش؛ فروش فوقالعاده وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاءیافته (GX) با لاینر پاششی از ساعت ۱۰ صبح فردا (۲۷ اردیبهشت) آغاز میشود و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.
زمان تحویل خودروها در این طرح ۹۰ روز پس از پذیرش اعلام شده و هر کد ملی مجاز به ثبتنام یک دستگاه خودرو است.
ثبتنام از طریق سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com انجام میشود.