به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ هدایت شهبازی گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت ترانس برق، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، رصد اطلاعاتی مخفیگاه ۲ سارق را شناسایی و در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رامهرمز با اشاره به اعتراف صریح سارقان، اظهار داشت: ماموران ترانس برق را که به‌صورت ماهرانه‌ای در کف رودخانه مخفی کرده بودند را کشف کردند.

وی در پایان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سارقان و مخلان نظم و امنیت، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.