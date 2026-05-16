فرمانده انتظامی رامهرمز از دستگیری ۲ سارق حرفهای ترانس برق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ هدایت شهبازی گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت ترانس برق، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، رصد اطلاعاتی مخفیگاه ۲ سارق را شناسایی و در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی رامهرمز با اشاره به اعتراف صریح سارقان، اظهار داشت: ماموران ترانس برق را که بهصورت ماهرانهای در کف رودخانه مخفی کرده بودند را کشف کردند.
وی در پایان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سارقان و مخلان نظم و امنیت، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.