رئیس اداره محیط زیست نقده از بهبود وضعیت تالابهای این شهرستان در سال آبی جاری تاکنون خبرداد و گفت: امسال ۵ تالاب این شهرستان به طور کامل آبگیری شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اکبر قائمی افزود: بارشهای مطلوب امسال، خوشبختانه وضعیت تالابهای شهرستان و پوشش گیاهی آنها را بهبود داده و حیات دوباره به این تالابها بخشیده است.
وی با بیان اینکه این شهرستان ۱۸ تالاب فصلی و دایمی دارد، اظهار کرد: امسال ۲۴ میلیون مترمکعب آب به تالابهای شهرستان رها سازی شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده با اشاره به آبگیری تالابهای شهرستان، یادآور شد: امسال تالابهای سولدوز، سیران گولی، درنا گولی، طالقان و حسنلو، صد درصد آبگیری شدهاند.
قائمی با اشاره به شرایط مطلوب برای لانه گزینی و جوجه آوری پرندگان در حاشیه تالابها نیز گفت: انواع حواصیل، اردک سر سفید، سرحنایی و تاج دار از جمله پرندگانی است که در این تالابها زیست میکنند.
وی، تالابهای نقده را از ارزشمندترین زیستبومهای آبی شمالغرب کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: در صورت آبگیری این تالابها، پوشش گیاهی مناسب و منابع غذایی فراوان بستر مناسبی برای لانهگزینی، زمستانگذرانی و توقف پرندگان مهاجر و انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی را فراهم میکند.
قائمی گفت: علاوه بر اهمیت زیستمحیطی، این تالابها ظرفیت بالایی در توسعه گردشگری طبیعی(اکوتوریسم) دارند. چشماندازهای زیبا، امکان پرندهنگری و عکاسی طبیعت، هر ساله گردشگران و پژوهشگران بسیاری را جذب میکند.