مردم ولایتمدار شهرستان رباطکریم در هفتاد و ششمین شب عروج ملکوتی امام خامنهای، با حضوری حماسی در میادین شهر، بر تداوم راه مقاومت و پیوند ناگسستنی با ولایت تاکید کردند.
دیار کریمان در شب هفتاد و ششم شهادت مظلومانه رهبر عزیز انقلاب، شاهد تبلور غیرت و میدانداری مردمی بود که سوگ را به حماسهای برای ایستادگی پیوند زدند.
مردم بصیر رباطکریم با تجمع در خیابانها و میادین اصلی، ضمن عزاداری در فراق مقتدای خویش، بیعت استوار خود را با مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله مجتبی خامنهای اعلام داشتند. حاضران در این اجتماع بزرگ میدانی نشان دادند که با گذشت ۷۶ شب از آن واقعه جانسوز، نه تنها شعله بیداری خاموش نشده، بلکه عزم ملت برای صیانت از آرمانهای جبهه مقاومت و پیمودن مسیر تمدنساز انقلاب اسلامی، مستحکمتر از همیشه است.