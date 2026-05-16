پخش زنده
امروز: -
علیمحمد مودب شاعر، قطعه شعری برای کوچه کشوردوست سرود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیمحمد مودب شاعر آیینی، قطعه شعری برای کوچه کشوردوست سرود.
این کوچه پر از خاطرههای همه ماست
این کوچه پناه دل بیطاقت ما بود
این خانه امید و نفس و عزت ما بود
این خانه پناه همه دربهدریها
پایان غم و خستگی و غربت ما بود
این کوچه پر از خاطرههای همه ماست
این خانه که سرمایه جمعیت ما بود
هر بار پیام تو امیدی و نویدی
در سختترین واقعهها جرات ما بود
تاریخ ندیده است چنین حکمروایی
لبخند تو آرامش و امنیت ما بود
یادا شعف و شادی دیدار عمومی
افسوس که بیتابترین فرصت ما بود
سیمای تو در لحظه بشکوه نمازت
گاه جدل شک و یقین، حجت ما بود
دیدار غدیر تو خودش عیدی ما بود
هر عید تماشای قدت برکت ما بود
چشمان تو همزمزمه با قاری قرآن
انگار شب قدر که همصحبت ما بود
شبهای عزیز رمضان، شعر و تغزل
دیدار تو خوشبختترین ساعت ما بود
هر فاتحهات در گذر از قبر شهیدان
حسرت به دل هر یل با غیرت ما بود
در پلک تو هر زمزمه شوق شهادت
همواره هراس دل کممهلت ما بودای گریهکن داغ شهیدان خدایی
با کرببلا روضه تو بیعت ما بود
شد گریه تو راه رسیدن به شهادتای کاش که این مرتبه هم نوبت ما بود
دلها که شکستند ولی هست شهادت
هست آن نفس گرم کزو قدرت ما بود
شد سایهگه خاطر ما نام بلندت
آن نام کزو خوشدلی و راحت ما بود
ما مجمع عشاق توییم تا که جهان هست
پرواز تو پروانه رسمیت ما بود