جانشین پلیس راه فراجا از ترافیک سنگین در محورهای هراز، قزوین، کرج و برخی آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا گفت: ترافیک در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو و همچنین در مسیر شمال به جنوب محدوده بایجان سنگین است.

وی افزود: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز در حدفاصل استاندارد تا پل کلاک و محدوده پیکان‌شهر سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه ـ تهران حدفاصل نسیم‌شهر تا عوارضی تهران و همچنین در آزادراه قم ـ تهران حدفاصل جهان‌آباد تا عوارضی تهران نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت محور شهریار ـ تهران تصریح کرد: ترافیک در برخی مقاطع این محور نیز سنگین است.

وی ادامه داد: تردد در محور‌های چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا از بارش باران در برخی محور‌های استان مرکزی خبر داد و افزود: محور‌های شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی درباره محور‌های مسدود گفت: محور قدیم بستان‌آباد ـ میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیر‌های جایگزین شامل قره‌چمن ـ کوهسالار علیا ـ سه‌راهی ترکمانچای ـ راه روستایی چپقلو ـ میانه و همچنین مسیر قره‌چمن ـ راه فرعی هشترود ـ میانه انجام می‌شود.

سرهنگ محبی ادامه داد: محور غیرشریانی پاتاوه ـ دهدشت نیز همچنان مسدود است.

وی گفت: محور‌های گنجنامه ـ تویسرکان، سروآباد ـ پاوه (گردنه تته) و وازک ـ بلده نیز به دلیل انسداد فصلی تا اطلاع بعدی مسدود هستند.