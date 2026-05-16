مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه گفت : تیم عملیاتی هلالاحمر ۲ کوهنورد گم شده در ارتفاعات «کوه شیرز» شهرستان هرسین رانجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،افشین یگانه گفت: بامداد شنبه، ۲۶ اردیبهشت۱۴۰۵ گزارشی مبنی بر مفقود شدن ۲ نفر در ارتفاعات کوه «شیرز» در شهرستان هرسین، به مرکز کنترل هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه (EOC) گزارش داده شد.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از انجام هماهنگیهای لازم، تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات «جهان فولاد» جمعیت هلال احمر شهرستان هرسین به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جستوجو و نجات را آغاز کردند.
یگانه تصریح کرد: تیم عملیاتی جمعیت هلال احمر شهرستان هرسین پس از چند ساعت جستوجو و پیمایش مسیر در شرایط کوهستانی و سخت، موفق شدند موقعیت افراد مفقودی و حادثه دیده را شناسایی کرده و پس از یک عملیات که بیش از چهار ساعت و تا سحرگاه به طول انجامید، افراد حادثهدیده را به مکانی امن در دامنه کوه انتقال دادند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در پایان از تمامی شهروندان و کوهنوردان خواست بدون تجهیزات ایمنی به ارتفاعات صعود نکنند و از پیمایش مسیرهایی که نسبت به آن آشنایی ندارند، پرهیز کنند.
شهرستان هرسین با جمعیتی افزون بر ۸۳ هزار نفر در ۴۴ کیلومتری جنوب شرق کرمانشاه قرار دارد.