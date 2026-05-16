از دل دشت تا دیگ گلاب
هنوز آفتاب کامل بالا نیامده، اما مزارع گل محمدی در روستای شیخ حسن در شهرستان نظرآباد بیدار شدهاند؛ جایی که این روزها عطر گلها، در کوچهپسکوچههای روستا پیچیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
برداشت گل محمدی در این منطقه از نخستین ساعتهای صبح آغاز میشود؛ زمانی که گلها بیشترین عطر و کیفیت را دارند و کشاورزان، گلبرگهای صورتی را پیش از گرم شدن هوا از شاخهها جدا میکنند.
این روزها مزارع شیخ حسن، فقط محل کار کشاورزان نیست؛ گردشگرانی هم از شهرهای اطراف راهی این روستا میشوند تا چند ساعتی را میان عطر گلها، آرامش دشت و قابهای بهاری سپری کنند.
برداشت گل محمدی در این منطقه حدود ۲۰ روز ادامه دارد و بخش زیادی از محصول برداشتشده، برای تولید گلاب و عرقیات گیاهی استفاده میشود. محصولی که علاوه بر ایجاد اشتغال فصلی، حالا به یکی از ظرفیتهای گردشگری روستایی در شهرستان نظرآباد هم تبدیل شده است.
اینجا، در میان سبدهای پر از گل و دستهایی که از سپیدهدم مشغول کارند، بهار فقط یک فصل نیست؛ عطریست که از دلِ مزرعه تا خانههای مردم ادامه پیدا میکند.
