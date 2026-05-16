رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر، از تولید ۲۵۰ هزار اصله نهال صنوبر در نهالستان قدس این شهرستان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ جواد زنگنه این اقدام را گامی مؤثر در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و توسعه فضای سبز و مقابله با فرسایش خاک دانست.
وی با اشاره به تولید حدود ۲۵۰ هزار اصله نهال صنوبر در مساحتی بیش از دو هکتار در اسفند ۱۴۰۴، از اجرای موفقیتآمیز برنامههای مشترک این اداره با شرکت تعاونی کشاورزی و منابع طبیعی ملایر خبرداد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده از جمله آمادهسازی زمین، قلمهزنی و قلمهگیری، اظهار داشت: این تولید نهالها با هدف کاشت برای توسعه پوشش گیاهی، مقابله با فرسایش خاک، تقویت سفرههای آب زیرزمینی و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی انجام شده است. گونههایی نظیر صنوبر و زبان گنجشک بر اساس مطالعات کارشناسی انتخاب و تولید شدهاند.
زنگنه همچنین بر تداوم حمایتهای فنی و نظارتی از این طرح تأکید کرد و افزود: تأمین نهال استاندارد از نهالستان قدس، آموزش جوامع محلی در زمینه کاشت و مراقبت و پایش مستمر عرصههای احیا شده از جمله اقدامات انجامشده است. پیشبینی میشود با تداوم این روند، سهم شهرستان ملایر در تحقق اهداف ملی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت به شکل مطلوبی افزایش یابد.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری ملایر در بخش دیگری از سخنان خود به عملیات سمپاشی در نهالستان قدس این شهرستان اشاره کرد و گفت: این عملیات با هدف پیشگیری و کنترل آفات گیاهی و حفاظت از نهالهای آماده تولید و حفظ سلامت محیطزیست اجرا شد و همه مراحل آن زیر نظر کارشناسان فنی اداره منابع طبیعی انجام گرفت. در این عملیات، از سموم مجاز و سازگار با محیطزیست استفاده شده تا ضمن جلوگیری از گسترش آفات، آسیبی به خاک و پوشش گیاهی اطراف وارد نشود.
زنگنه، نهالستان قدس را یکی از مراکز مهم تولید نهال در استان خواند که سالانه هزاران اصله نهال جنگلی و اقتصادی برای توسعه فضای سبز و پروژههای احیای اراضی در سطح شهرستان تولید میکند و بیان کرد: مراقبت از نهالها در مرحله رشد و کنترل بیماریهای گیاهی از اولویتهای اصلی این اداره در فصل بهار است و بهطور مستمر اقدامات حفاظتی و بازدیدهای کارشناسی در نهالستانها انجام میشود.