به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در چند روز گذشته تصاویری از حمله سگ ولگرد به یک کودک در شهرستان هویزه در فضای مجازی منتشر شد که یک بار دیگر موضوع سگ‌های ولگرد در سطح مناطق شهری استان و ضرورت برخورد و پیگیری با این مشکل را توسط مسئولان مطرح کرد.

فرماندار هویزه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای خوزستان گفت: در پی وقوع این حادثه جلسات در فرمانداری و دادستانی این شهرستان با موضوع حقوق عامه تشکیل شد و اقدمات لازم در جهت مقابله و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی مورد بررسی قرار گرفت.

عباس پور عاطف با اشاره به اینکه شهرستان هویزه بنا بر اعلام مرکز بهداشت خوزستان از مناطق سبز در خصوص حملات سگ‌های ولگرد است، افزود: در کنار اقدامات مسئولان ضروری است خانواده‌ها مراقبت‌های لازم در این زمینه را داشته باشند.