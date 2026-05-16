به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ شرکت ایران‌خودرو در ادامه سیاست عرضه مستقیم محصولات، شرایط فروش ویژه‌ای را در قالب طرح «مشارکت در تولید» بدون قرعه‌کشی برای متقاضیان واجد شرایط طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده امروز آغاز کرد.

براین اساس؛ ثبت‌نام این طرح از ساعت ۹ صبح (۲۶ اردیبهشت) آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

خودرو‌های قابل عرضه در این طرح شامل تارا دستی V ۱، سورن پلاس دوگانه‌سوز، سورن پلاس با موتور TU ۵ P مجهز به فرمان برقی، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای، پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی، رانا پلاس و دنا پلاس دستی هستند.

موعد تحویل خودرو‌ها از مهرماه ۱۴۰۵ تا شهریورماه ۱۴۰۶ خواهد بود و قیمت خودرو‌ها غیرقطعی بوده و بر اساس قیمت زمان تحویل محاسبه می‌شود.

در این طرح برای خودرو‌های تحویلی مهر تا آبان ۱۴۰۵، سود مشارکت ۱۷ درصد و برای خودرو‌های تحویلی آذر ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶، سود مشارکت ۲۰.۵ درصد خواهد بود.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی ایران‌خودرو به نشانی ikco.ir مراجعه کنند.