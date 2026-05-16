به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ موسوی گفت: با توجه به انسداد نوار مرزی، با ایجاد گشت‌های هدفمند در نوار ساحلی و دریا، و مبارزه جدی با انواع قاچاق و برابر اخبار واصله مبنی بر قاچاق سوخت در ساحل، موضوع در دستور کار دریابانان قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با اعزام به محل مورد نظر ضمن توقیف ۵ فروند شناور صیادی، ۱۰ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت کشف کردند.

سرهنگ موسوی تصریح کرد: ۵ متهم در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه سوخت مکشوفه تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.