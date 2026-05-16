

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اطلاعیه این ادارهٔ آمده است؛ دانشجویان ساکن خوابگاه شهید احمدی روشن و بلوک دو خوابگاه شهید وزوایی ، با توجه به تعمیرات اساسی برنامه‌ریزی شده در بلوک خوابگاه‌های مذکور، برای تخلیهٔ کامل اتاق‌های خود، اقدام کنند.

یادوآور می شود؛ از امروز شنبه تا چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت، در ساعات اداری (۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰) و بعد از ظهر‌ها (۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰) امکان مراجعهٔ بدون اقامت شبانه به این خوابگاه‌ها وجود دارد.