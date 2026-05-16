به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت دیشب در تجمع مردم شهر رودسر، با اشاره به حضور پرشور و چشمگیر مردم بصیر ایران اسلامی در میادین سراسر کشور گفت: هر زن و مرد و جوانی که به میدان می‌آید همچون موشکی بر قلب صهیونیست‌ها فرود می‌آید و به تعبیر فقها گام برداشتن مردم در این مسیر و در این شب‌ها، ثوابی معادل شب قدر دارد.

وی با اشاره به اینکه دشمنان ایران اسلامی بویژه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی امروز از هر زمان دیگری ضعیف‌تر هستند گفت: پیام روشن این اجتماعات، نابودی رژیم صهیونیستی، انتقام خون شهیدان و پافشاری بر دستورالعمل ۱۵ ماده‌ای جمهوری اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در گیلان دیشب با خانواده سردار شهید مجید حسنی در رودسر هم دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آیت الله رسول فلاحتی در این دیدار با بیان اینکه خانواده‌های معظم شهدا چشم و چراغ کشور هستند گفت: آنان با تقدیم فرزندان عزیزشان دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کردند و تکریم این عزیزان تکلیف همگان است.

سردار شهید مجید حسنی از دیپلمات‌های مستقر در کشور لبنان بود که فروردین امسال در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهر بیروت در این کشور به شهادت رسید.