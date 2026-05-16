معرفی مدیر جدید حوزههای علمیه خواهران استان البرز
در مراسمی حجت الاسلام آرش رجبی به عنوان مدیر حوزههای علمیه خواهران استان البرز معرفی و از خدمات حجت الاسلام کریمی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
معاون حوزههای علمیه خواهران کشور در این مراسم نقش حوزهای علمیه خواهران را در تمدن سازی و الگوی اصلاح پیشرفت جامعه بسیار موثر و اثر گذار دانست و گفت: بانوان حوزههای علمیه خواهران کشور به عنوان بازوی تربیت صحیح در جامعه میتوانند کشور را در گام دوم انقلاب اسلامی یاری دهند تا جامعه از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
حجت الاسلام رسول ابراهیمیان با اشاره به رشد چشمگیر حوزهای علمیه خواهران در کشور افزود: ۴۴۰ حوزه علمیه خواهران در کشور فعال است که این حوزهها ۱۴۰ هزار خواهر تحصیل کرده و طلبه حوزهها پرورش دادهاند که بستری مناسب برای توسعه فرهنگ اسلامی است.
معاون امور حوزههای علمیه خواهران کشور ادامه داد: برنامهای مبنی بر ایجاد تحولات در سطح هویت حوزوی در راستای ارتقای علمی و تحولات در راستای کارکرد پژوهشی و اثر گذاری بیشتر در جامعه در دستور کار قرار گرفته است.